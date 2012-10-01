Профицит платежного баланса в августе составил 615 млн долл. Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов в ходе совещания касательно состояния платежного баланса, сообщается на сайте регулятора.

«В августе, второй месяц подряд, сводный баланс Украины сформирован с профицитом - 615 млн долл.... Приток валюты в страну превышает затраты на импорт», - сказал С.Арбузов.

В свою очередь, директор генерального экономического департамента НБУ Александр Петрик сообщил, что за январь-август т.г. общее сальдо платежного баланса было положительным - 304 млн долл.

«Главным образом, такая ситуация сложилась благодаря значительным поступлением в реальный сектор ... Также и за счет кредитных ресурсов», - сказал А.Петрик.

По его словам, сальдо текущего счета было положительным в августе, а рост экспорта составил 0,8%, за восемь месяцев - 2,9%.

«Снижение мирового спроса и падение цен на металлы на мировых рынках повлияло на уменьшение экспорта черных металлов, основную статью нашего экспорта. Но это было компенсировано ростом экспорта продукции АПК, в частности, зерновых на 43,8%, а также продукции машиностроения», - заявил А.Петрик.

Денежные переводы в Украину за январь-август т.г. составили 4,8 млрд долл., что почти на 5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Профицит финансового счета составил в августе 2,1 млрд долл., и сформировался в основном за счет привлечения инвестиционного и долгового капитала.

По словам банкира, приток прямых иностранных инвестиций в августе вырос почти до 900 млн долл. и был одним из наибольшим в текущем году.

Чистые привлечения внешнего долгового ресурса в августе составили 680 млн долл., с начала 2012 года - года 3,9 млрд долл.

А.Петрик уверил в том, что прирост наличной валюты вне банков уменьшается. За 8 месяцев 2012 г. этот показатель составил 3,6 млрд долл., что почти на 40% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Золотовалютные резервы НБУ на конец августа составили 30 млрд долл., что обеспечивает покрытие импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).