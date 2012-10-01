ВР рассмотрит доработанный проект бюджета-2013 в ноябре-декабре - Литвин

Верховная Рада рассмотрит доработанный правительством проект государственного бюджета на следующий год в ноябре-декабре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир Литвин сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В частности, В.Литвин отметил, что сегодня снова разговаривал с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, в частности и по поводу его заявлений, что нынешняя Верховная Рада не сможет принять бюджет на следующий год.

По словам В.Литвина, Н.Азаров, говоря это, «имел в виду, что за два рабочих дня в октябре это невозможно сделать, но правительство доработает и подаст его, чтобы рассмотреть проект бюджета в ноябре-декабре».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» и передал в ВР.

15 сентября председатель Верховной Рады В.Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

22 сентября премьер-министр Н.Азаров заявил, что проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за оставшиеся два рабочих дня.