Меры по детенизации рынка ценных бумаг закрепят в Налоговом кодексе - Клименко

Меры по детенизации рынка ценных бумаг будут закреплены изменениями в Налоговом кодексе.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№152 (1642) от 1 октября 2012 года).

Напомним, ранее ГНСУ распространила письмо от 9 августа 2012 года №320/0/71-12/15-1217, в котором разъяснение о налогообложении торговцев ценными бумагами вызвало дискуссии в бизнес-кругах. В частности, бизнес заявлял о том, что такая трактовка налогового законодательства противоречит Налоговому кодексу. После этого А.Клименко сообщил о том, что ведомство подготовит налоговую консультацию по данному вопросу.

«В ближайшее время будет не просто разъяснение, этот вопрос будет урегулирован с помощью изменений в Налоговый кодекс. Варианты этих изменений обсуждаются в рамках рабочей группы, в которую вошли представители Минфина, ГНСУ, НБУ, НКЦБФР, фондового рынка», - сообщил он.

А.Клименко напомнил, что рынок ценных бумаг на 89% в тени и используется как инструмент схемных сделок. Оборот рынка более 1 трлн грн в год, а налогов уплачено 152 млн грн. «Операции с ОВГЗ, облигациями реальных предприятий не вызывают сомнений. Но использование других инструментов несет серьезные налоговые риски, которые мы назвали участникам рынка и показали путь их преодоления. Торговцы ценными бумагами согласились, ведь как можно не согласиться с риском того, что мусорная бумага эмитируется, пять раз перепродается, ее стоимость вырастает на 1000%, потом средства обналичиваются физлицом или выводятся за рубеж», - рассказал он.