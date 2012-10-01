Налоговая ожидает роста поступлений в бюджет ПФУ, если снизят ставку соцвзноса

В Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) ожидают роста поступлений в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в случае снижения ставки социального взноса, что предусмотрено концепцией реформирования налоговой системы.

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Об этом заявил председатель ГНСУ Александр Клименко в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№152 (1642) от 1 октября 2012 года).

«Сегодня все понимают, что есть проблема зарплат в конвертах и высокие налоги на фонд оплаты труда. Если возьмем ближнее и дальнее зарубежье, то по ставкам НДС и налога на прибыль мы вполне конкурентные, но по нагрузке на фонд оплаты труда - нет. Поэтому нам, чтобы решить проблему, необходимо побудить бизнес выплачивать "белую" зарплату - это увеличит поступления в Пенсионный фонд», - сказал он.

По словам А.Клименко, мировой опыт показывает, что снижение ставок налогов не приводит к уменьшению сборов. «Что мы видим в Украине? Есть небольшой рост промышленности, отсутствие инфляции, и при всем этом задекларированные суммы налога на прибыль растут, даже несмотря на снижение ставки с 23% до 21%. Если сравнивать год к году, то увидим рост более чем на 1 млрд грн. С доходами физлиц примерно такая же ситуация», - подчеркнул он.

Напомним, на сегодняшний день, в рамках концепции реформирования налоговой службы, налоговики, представители общественности и бизнеса обсуждают законопроект относительно внесения изменений в Налоговый кодекс, которые, в частности, будут предусматривать введение налога с оборота, снижение ставки единого социального взноса и т.д.