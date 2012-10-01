Законопроект о налоговой реформе не будет представлен в ВР в ближайшее время — Клименко

Законопроект о налоговой реформе не будет представлен в Верховной Раде в ближайшее время.

Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

«В ближайшее время он (законопроект — УНИАН) подан не будет, потому что еще идут консультации с бизнесом... Мы никуда не спешим, горизонт нашего планирования — минимум восемь лет, поэтому мы должны понимать, что бизнес думает по этому поводу. Пока не пройдет тщательное и реальное обсуждение, данный законопроект не будет вноситься ни в Кабмин, ни в Верховную Раду», - отметил А.Клименко.

По его словам, на сегодня идут переговоры, в частности, относительно введения налога с оборота. Так, представители горно-металлургического комплекса говорят, что налог с оборота в размере 3% для них слишком велик, они предлагают ввести его на уровне 1,5%. «Нельзя всех ставить в одинаковые условия и нельзя спешить в этих вопросах», - подчеркнул А.Клименко, отвечая на вопрос о возможности введения дифференцированного налога с оборота по отраслям.

В то же время, говорит председатель ГНСУ, в среду, 26 сентября, в Кабинете министров был представлен законопроект, который предусматривает усиление контроля над подакцизными товарами, упрощение регистрации плательщиков НДС в электронном виде, снижение ставок единого налога для 5-й и 6-й групп плательщиков и т. д.

Как сообщал УНИАН, на XIV съезде Партии регионов 30 июля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что власть работает над введением в Украине налога с оборота.

В августе Экономический совет Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) рекомендовал правительству проанализировать влияние концепции реформирования налогового законодательства, в том числе введение налога с оборота, на каждую отрасль перед ее принятием.

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