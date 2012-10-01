Янукович подписал закон о выделении из бюджета 2 млрд грн на зарплату горнякам

Президент Украины Виктор Янукович подписал изменения в государственный бюджет на 2012 год об увеличении расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 сентября приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» об увеличении объема расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий».

В пояснительной записке отмечается, что целью указанного закона является обеспечение своевременной и стопроцентной выплаты зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создание безопасных условий труда угледобывающих предприятий путем увеличения расходов Минэнергоугля по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» на 2 100,0 млн. грн (с 7 801,8 млн грн до 9 901,8 млн грн).

В документе также сказано, что принятие данного закона позволит обеспечить своевременно стопроцентную выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создать безопасные условия труда и выполнить обязательство по своевременной оплате потребленной электроэнергии.