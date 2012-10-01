На межбанке торги закрылись котировками 8,1490/8,1535 грн/долл.

В понедельник, 1 октября, на межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,1450/8,1550, к 12:00 сузился спрэд 8,1490/8,1525. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1490/8,1535 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2605/09, к 12:00 цены поднялись 0,2613/17. К закрытию торгов цены достигли максимума 0,2614/18. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,1673 (+0.1173).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2846/48, а к 15:00 выросли 1,2888/90. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4595/10,4745, к 12:00 цены ушли вверх 10,4990/10,5075. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5010/10,5110.