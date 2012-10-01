Дефицит внешней торговли Украины вырос в 1,6 раза

Дефицит внешней торговли Украины (по предварительным данным) в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,6 раза — до 8,563 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг увеличился на 2,5% - до 58,941 млрд долл., импорт — на 7,5%, до 67,504 млрд долл.

Регулятор сообщает, что в августе экспорт товаров вырос на 0,8% по сравнению с августом 2011 года и составил 5,9 млрд долл.

“Основным фактором роста оставался экспорт зерновых культур (который был на 43,8% выше по сравнению с августом 2011 года), масла и масличных культур (на 68,9%). Также продолжался рост достаточно высокими темпами экспорта продукции машиностроения (12%) в августе, в значительной степени из-за поставок самолетов (на 141 млн долл., что в 3,3 раза больше, чем в прошлом году)”, - говорится в сообщении.

При этом, из-за низкого спроса на мировых рынках экспорт металлургической продукции в августе уменьшился на 15,9% в годовом измерении.

В августе темпы роста импорта товаров, по сравнению с августом прошлого года, увеличились на 3% - до 7,8 млрд долл. Энергетический импорт рос благодаря увеличению поставок природного газа (на 75,6%, что связано с очень низкими объемами закупок в августе прошлого года). Этот фактор частично компенсировался уменьшением импорта нефти и нефтепродуктов (на 80,8% и 4,8%, соответственно). Более всего снизился импорт легковых автомобилей (на 31,9% по сравнению с августом 2011 года), тогда как стоимостные объемы поставок железнодорожных локомотивов оставались значительными (в 2,2 раза больше, чем в прошлом году).

При этом, дефицит текущего счета в январе-августе в 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,7 раза — до 8,164 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,468 млрд долл., в том числе, сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,330 млрд долл.

По данным НБУ, положительное сальдо платежного баланса страны за указанный период сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2012 года составило 8,659 млрд долл., что на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (6,735 млрд долл.).