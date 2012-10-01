Кабмин не поддержал инициативу ГНСУ о создании центра экспертиз экспортируемых товаров

Кабинет Министров не поддержал инициативу Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) о создании центра проведения экспертиз экспортируемых товаров и услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник во время брифинга сообщил директор департамента налогового контроля ГНСУ Сергей Крухмалев.

«Мы предлагали Кабинету Министров, чтобы экспертное заключение по этому поводу (по экспортируемым товарам — УНИАН) имели право делать налоговые органы. У нас такое право есть... но все-таки временной промежуток между установлением факта и получением юридического заключения в данном случае играет немалую роль. Было такое предложение, но его на сегодняшний день Кабинет Министров его отклонил», - сказал он.

По его словам, данная инициатива была предусмотрена законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов», подготовленного Министерством финансов. На сегодня данный законопроект находится на рассмотрении в правительстве.