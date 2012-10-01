Предприятия группы luxury обяжут применять кассовые аппараты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник во время брифинга заявил директор департамента налогового контроля ГНСУ Сергей Крухмалев.

По его словам, данная норма предусмотрена проектом закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов», который разработало Министерство финансов. На сегодня данный документ находится на рассмотрении правительства.

По его словам, законопроектом предложено обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) к налогоплательщикам, находящимся на 3-6 группе единого налога. Эти предприятия уже работают с применением кассовых аппаратов, законопроект направлен на установление более жестких требований к применению РРО предприятиями группы luxury (а именно, реализаторов ценных часов, ювелирных изделий, ценной бытовой техники и т.д.). Налоговик отмечает, что такое нововведение станет первым шагом к введению налога на роскошь. «Изменения не коснутся субъектов первой и второй группы единого налога. На сегодняшний день изменения в закон касаемо «единоналожников», не коснутся примерно 81% всех субъектов хозяйствования, которые избрали эту систему налогообложения», - отметил С.Крухмалев.

Законопроектом также предложено снижение ставок для малых и средних предприятий: плательщики единого налога 5 и 6 группы будут платить не 7% и 10%, а 5% и 7% соответственно. Кроме того, для этих категорий предпринимателей отменены ограничения по количеству наемных работников.

Предлагается также ввести отчетность для плательщиков единого налога на второй группе раз в год, а не ежеквартально, как сейчас.