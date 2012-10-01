Дефицит платежного баланса к концу года может достичь 5 млрд долл. - эксперт

Дефицит платежного баланса к концу года может достичь 5 млрд долл., считает аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий.

“Платежный баланс имеет значительную сезонность. Он ухудшается, начиная с сентября, и выравнивается только в декабре. Настоящее состояние платежного баланса можно оценить лишь по результатам года. Думаю, что по итогам года мы увидим дефицит в 5 млрд долл.”, - заявил М.Заблоцкий в интервью УНИАН.

Характеризируя данные платежного баланса на конец августа, он отметил, что дефицит торгового баланса вырос с 5,2 млрд долл. до 8,5 млрд долл., а это значит, что “фундаментальная основа под гривной тает”.

Самой большой проблемой для платежного баланса аналитик называет спрос на наличную валюту со стороны населения.

“С начала года население купило 3,5 млрд долл., а к концу года может купить еще около 6 млрд долл. Традиционно население значительно наращивает покупку валюты осенью, так как по старой памяти боится девальвации в этот период”, - резюмировал банкир.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, в январе-августе т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, положительное сальдо платежного баланса сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее. Дефицит текущего счета увеличился в 1,7 раза — до 8,164 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,468 млрд долл., в том числе, сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,330 млрд долл.

Дефицит внешней торговли Украины (по предварительным данным) в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,6 раза — до 8,563 млрд долл. По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг увеличился на 2,5% - до 58,941 млрд долл., импорт — на 7,5%, до 67,504 млрд долл.