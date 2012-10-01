Кабмин выделил 5 млн грн для формирования уставного капитала "Укрспецторга"

Кабинет министров выделил 5 млн грн для формирования уставного капитала государственного специализированного предприятия "Укрспецторг".

Соответствующее постановление Кабмина №888 от 1 октября размещено на сайте правительства.

Согласно документу, средства выделяются из резервного фонда государственного бюджета.

Справка УНИАН. ГСП «Укрспецторг» было создано в феврале 2009 года для продажи избыточного военного имущества. Предприятию предоставлены полномочия по реализации на внутреннем рынке военного имущества, пригодного для дальнейшего использования, но не применяемого в повсеместной деятельности войск, и избыточного военного имущества.

С 6 августа 2012 г. должность директора ГСП «Укрспецторг» занимает Анатолия Петренко.