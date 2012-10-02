10-11 октября в Брюсселе пройдет презентация Донецкой области

10-11 октября в Брюсселе пройдет представление Донецкой области.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий.

«На следующей неделе, 10-11 пройдет представление Донецкой области в Брюсселе в рамках договоренности с Европарламентом. У нас уже намечены ряд встреч и с еврокомиссарами», - сказал глава облагосдминистрации. При этом он отметил, что надеется на продуктивную поездку в Брюссель и на интересные контакты.

«Честно говоря, хотелось бы, чтобы это было реальное представление, а не показаться для картинки, - объяснил А.Шишацкий, - надеюсь с экономическими дополнительными возможностями, в том числе, и по привлечению инвестиций».