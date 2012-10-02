American Express оштрафована на 112,5 млн долл. за нарушение прав потребителей

Финансовая компания American Express оштрафована в США на 112,5 млн долл. за нарушение законов о защите прав потребителей.

Компании предстоит выплатить своим клиентам 85 млн долларов. Управление по защите прав потребителей финансовых услуг уличило American Express в дискриминации новых клиентов, а также в дискриминационной политике в отношении некоторых возрастных групп.

Регулятор также посчитал, что компания незаконно списывала платежи со счетов своих клиентов и ошибочно отправляла сообщения о просрочке по кредитам, передает «Газета.Ru».