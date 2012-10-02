Евро укрепился на заявлениях Moody's о ситуации в Испании

Курс евро к доллару вырос к концу торгов понедельника, 1 октября, на фоне комментариев международного рейтингового агентства Moody's Investors Service относительно рекапитализации испанских банков.

К закрытию сессии евро подорожал к доллару до 1,2888 доллара за евро против 1,2859 доллара за евро к концу предыдущей торговой сессии.

К японской валюте доллар укрепился до 78,02 иены за доллар против 77,93 иены за доллар на закрытии торгов пятницы.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США уменьшился до 79,79 пункта с 79,89 пункта днем ранее.

По мнению аналитиков Moody's, запланированная рекапитализация банков Испании позитивна для рейтинга страны, поскольку значительно повысит кредитоспособность проблемных испанских банков и поможет восстановить доверие рынка ко всей банковской системе Испании.

Международное агентство Fitch Ratings накануне заявило, что потребность банков Испании в 60 миллиардах евро для улучшения финансового положения не превышает прогнозируемой ранее суммы, в связи с чем рекапитализация банков не окажет влияния на рейтинг Испании.

Более существенный рост курса евро ограничили данные из еврозоны, согласно которым уровень безработицы в августе достиг максимально высокой отметки - 11,4%. Кроме того, лучше прогнозов оказались данные по индексу деловой активности в промышленности США, передает РИА "Новости".