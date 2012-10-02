ЕС выделяет более 23 млн евро в поддержку программы «Восточное партнерство»

Европейская комиссия одобрила новый пакет поддержки «Восточного партнерства» на сумму более 23 млн евро, предназначенный для улучшения ситуации с безопасностью и активизации торговли и мобильности жителей региона путем выполнения правил пограничного контроля и внедрения на украинско-белорусской и армянско-грузинской границах передового опыта, соответствующего нормам Евросоюза.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Беларуси.

«Улучшение контроля границ не только обеспечивает большую безопасность для стран, но и активизирует торговлю и создает больше рабочих мест. Благодаря этому новому пакету поддержки мы предоставляем миллионам людей в странах «Восточного партнерства» больше возможностей для заработка и делаем их более мобильными в повседневной жизни», - отметил еврокомиссар по вопросам расширения и европейского соседства Штефан Фюле.

В сообщении Представительства ЕС в Беларуси говорится, что данный проект, который является частью ведущей инициативы «Восточного партнерства» по комплексному управлению границами (КУГ), поможет уменьшить в регионе коррупцию, контрабанду и торговлю людьми, что, в свою очередь, приведет к усилению безопасности.

«В частности, речь идет о финансировании пилотного проекта по интегрированному управлению границами, призванного оказать помощь в создании электронной системы обмена предварительными уведомлениями о поступлении грузов между таможенными органами Беларуси и Украины», - отметили в Представительстве ЕС в Беларуси.

Справка УНИАН. Финансовая поддержка осуществляется в рамках второй части Региональной программы действий на 2012 год, финансируемой в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП – главный инструмент финансирования и сотрудничества для стран «Восточного партнерства» и России). Бюджет первой части программы составлял 22 млн евро.