По итогам года Украина планирует привлечь 10 млрд долл иностранных инвестиций

Москва. Украина планирует привлечь 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций по итогам 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сказал директор департамента международного сотрудничества Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроекта) Игорь Жовква, представляя инвестиционный потенциал Украины в Торгово-промышленной палате России.

«В этом году мы ожидаем 10 млрд долл инвестиций и рассчитываем, что на этот показатель выйдем», - сказал И.Жовква.

Он отметил, что больше всего инвестиций направляет Кипр, Германия, Нидерланды, а также Россия.

По его словам, приоритетными отраслями для инвестиций в Украине является сельское хозяйство, рынок ИТ-технологий, автомобилестроение и производство запчастей, а также новые индустриальные парки.

И.Жовка ожидает положительных результатов от зоны свободной торговли в рамках СНГ притом, что Украина рассчитывает завершить аналогичные переговоры с ЕС.

«Две зоны не противоречат друг другу. Украина ведет такие переговоры и с другими партнерами», - подчеркнул он.

Кроме этого, советник-посланник по экономическим вопросам Посольства Украины в России Евгений Герасимов сообщил, что со следующего года в России будет проходить презентация регионов Украины.

«Мы в следующем году планируем начать презентацию областей Украины», - сказал Е.Герасимов.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 октября в Москве в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты (ТПП) России проходит роуд-шоу «Украина: лучшие инвестиционные возможности».

В рамках мероприятия Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) представит национальные проекты, в частности, на стадии их реализации, направления деятельности агентства, новые отрасли и новые возможности для потенциальных инвесторов.

Среди проектов - «LNG Украина» (создание инфраструктуры поставок сжиженного газа в Украину), «Чистый город» (система комплексов по переработке твердых бытовых отходов), «Индустриальные парки Украины» (создание 10 пилотных индустриальных площадок в разных регионах страны), «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева», «Боржава-резорт» (строительство высокогорного спортивно-туристического комплекса в районе горной долины Боржава), «Зеленые рынки» (строительство сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребительского спроса населения), «Технополис» (создание инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий).

По информации Нацбанка, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе-июле 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился на 23% - до 4,6 млрд долл.

1 октября 2012 года председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов сообщил, что приток прямых иностранных инвестиций в августе вырос почти до 900 млн долл. и был одним из наибольшим в текущем году.

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.