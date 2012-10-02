В ходе торгов на межбанке котировки растут – 8,1480/8,1525 грн/долл.

Во вторник, 2 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1480/8,1525 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2616/20, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5020/10,5095. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2890/92 (понедельник – 1,2846/48).

В понедельник, 1 октября, Нацбанк на рынок не выходил.