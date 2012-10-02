На торгах во вторник высока вероятность роста пары EUR/USD - эксперт

На валютных торгах во вторник, 2 октября, высока вероятность роста EUR/USD к отметке 1,32, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, так как сегодняшний календарь практически пуст, интерес будут представлять любые намеки на развитие событий в Испании. Чем больше шансов на просьбу о помощи, тем выше EUR/USD.

Публикуемый сегодня индекс деловой активности в строительном секторе может оказать поддержку GBP/USD. Если это произойдет, пара может подойти к отметке 1,62 и продолжить рост к 1,6260.

Япония продолжает переживать катастрофу в масштабах страны. Экспортно-ориентированная экономика страдает от глобального спада спроса, политических конфликтов с Китаем и удорожания национальной валюты. Тем не менее, новый раунд количественного смягчения от Федрезерва будет продолжать удерживать USD/JPY вблизи минимальных уровней. На текущий момент отметка 79,00 будет оставаться недосягаемой.

Тот факт, что агрессивные шаги ЕЦБ, а также представленная на днях программа жесткой экономии испанского правительства не смогли развернуть нисходящий тренд по EUR, говорит о рыночных страхах. Неспособность испанского правительства привлечь внимание инвесторов приведет к просьбе о спасительном транше. А просьба – к новой череде разговоров, планов и уступок. Однако с появлением определенности в туманных перспективах еврозоны на рынок вернутся и инвесторы, и может даже оптимизм.