Рада ратифицировала соглашение с Мексикой об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Мексиканских Соединенных Штатов об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона (0273) проголосовали 267 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Конвенция применяется к лицам, которые являются резидентами одного или обоих Договорных Государств, если в Конвенции не предусмотрено иное. Эта Конвенция применяется к налогам на доходы и имущество, которые взимаются от имени Украины и от имени Мексики, или их административно-территориальных единиц, или местных органов власти независимо от способа их взимания.

Налогами на доходы и имущество считаются все налоги, которые взимаются с общего дохода, стоимости имущества или элементов дохода или имущества, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества.

Существующими налогами, к которым применяется Конвенция, в частности, являются, когда речь идет об Украине - налог на прибыль предприятий, а также налог с доходов физических лиц (далее – украинский налог); когда речь идет о Мексике - федеральный налог на доходы, а также налог на предпринимательство по единой ставке (далее – мексиканский налог).

Доходы, которые получает резидент Договорного Государства от недвижимого имущества (в том числе доходы от сельского или лесного хозяйства), которое находится в другом Договорном Государстве, могут облагаться налогом в этом другом Государстве.

Прибыль предприятия Договорного Государства облагается налогом только в этом Государстве, если предприятие не осуществляет предпринимательскую деятельность в другом Государстве через расположенное в нем постоянное представительство. Если предприятие осуществляет указанную предпринимательскую деятельность, прибыль предприятия может облагаться налогом в другом Государстве, но только в той части, которая касается: этого постоянного представительства; продажи в этом другом Государстве изделий или товаров такого же или аналогичного характера с изделиями или товарами, которые продаются через это постоянное представительство.

Прибыли, которые получает резидент Договорного Государства от эксплуатации морских, речных или воздушных судов в международных перевозках, облагаются налогом только в этом Государстве.

Дивиденды, которые платит компания, являющаяся резидентом Договорного Государства, резиденту другого Договорного Государства, могут облагаться налогом в этом другом Государству. Однако такие дивиденды могут также облагаться налогом в Договорном Государстве, резидентом которого является компания, которая платит дивиденды, и в соответствии с законодательством этого Государства. Но если фактический владелец дивидендов является резидентом другого Договорного Государства, налог, который взимается таким образом, не должен превышать 5 процентов общей суммы дивидендов, если фактическим владельцем дивидендов является компания (другая, чем общество), которая владеет непосредственно, по меньшей мере, 25 процентами капитала компании, которая платит дивиденды; 15 процентов общей суммы дивидендов во всех остальных случаях.

Проценты, которые возникают в Договорном Государстве и выплачиваются резиденту другого Договорного Государства, могут облагаться налогом в этом другом Государстве.

Лицо, которое является резидентом Договорного Государства и получает доход от другого Договорного Государства по этой Конвенции, имеет право на освобождение от налогообложения в этом другом Государстве только в том случае, если такое лицо является физическим лицом; вовлеченным в активное осуществление предпринимательской деятельности в первом отмеченном Государстве (иной, чем деятельность по инвестированию или управлению инвестициями, если такие виды деятельности не являются банковской или страховой деятельностью, которая осуществляется банком или страховой компанией), и доход, полученный в этом другом Договорном Государстве, является связанным с такой предпринимательской деятельностью или свойственным такой предпринимательской деятельности, и тому подобное.

В соответствии с положениями и ограничениями в законодательстве Мексики, которая может вносить время от времени как поправки без изменения его основного принципа, Мексика позволяет своим резидентам как кредит против мексиканского налога украинский налог, уплаченный по доходам, которые возникают в Украине, в сумме, которая не превышает налога, который платится в Мексике на такой доход, а также в случае компании, которая владеет, по меньшей мере, 10 процентами капитала компании, являющейся резидентом Украины, и от которой первая отмеченная компания получает дивиденды, – украинский налог, уплаченный распределительной компанией относительно прибылей, с которых выплачиваются дивиденды.

В случае резидента Украины двойное налогообложение устраняется таким образом: в случаях, когда резидент Украины получает доход или владеет имуществом, которые согласно положениям этой Конвенции могут облагаться налогом в Мексике, Украина позволяет как вычет из налога на доход этого резидента суммы, равной налогу на доход, уплаченному в Мексике, а также как вычет из налога на имущество этого резидента суммы, равной налогу на имущество, уплаченному в Мексике. Однако такие вычеты в любом случае не должны превышать той части налога с дохода или имущества, рассчитанной до осуществления вычета относительно дохода или имущества, которые могут облагаться налогом в Мексике в зависимости от обстоятельств.