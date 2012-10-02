Рада намерена освободить от уплаты пошлин ряд групп товаров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменения в пункт 4 раздела XXI “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в рамках реализации проектов (программ) за счет международной технической помощи, которая предоставляется в соответствии с действующими международными договорами, инициативой стран «Большой восьмерки» «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта (№ 11187) проголосовали 237 народных депутатов из 350 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается включить в пункт 4 раздела XXI “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины новый подпункт 10, положения которого предусматривают освобождение до 1 января 2020 года от налогообложения ввозной пошлиной при ввозе на таможенную территорию Украины и помещении в таможенный режим импорта товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в рамках реализации проектов (программ) за счет международной технической помощи, предоставляемой в соответствии с действующими международными договорами, инициативой стран «Большой восьмерки» «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» (к которой Украина присоединилась в 2003 году), кроме подакцизных товаров и товаров групп 1-24 согласно УКТВЭД.