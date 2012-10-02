Киевляне за 8 месяцев перечислили в горбюджет 4,2 млн грн налога на землю

Столичные налоговики в январе-августе 2012 года привлекли к налогообложению 986 физлиц, которые перечислили в городской бюджет 4,2 млн грн платы за землю. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Кроме того, столичные налоговики в январе-августе т.г. выявили 597 предпринимателей-владельцев МАФов, которые не имели документов на земельные участки. Данным предпринимателям начислено к уплате 1,883 млн грн земельного налога, сообщила председатель ГНСУ в г. Киев Ирина Носачева.

По ее словам, кроме владельцев МАФов, в ходе проверок были выявлены 389 землевладельцев, которые самостоятельно изменили целевое использование земельных участков. Указанным гражданам доначислено 2,315 млн грн земельного налога.

Среди прочего, следует отметить, что по результатам проверок, были выявлены 553 владельца нежилых помещений, которым дополнительно начислено к уплате в бюджет 5,892 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко заявлял, что план поступлений в бюджет города в январе-июне 2012 года выполнен на 89,6%. "Основная позиция, которая может быть недовыполнена, – это плата за землю. Причинами невыполнения является неурегулированность на законодательном уровне вопросов оформления земельных участков, где не оформлены правоустанавливающие документы, и приведение в соответствие с нормами Налогового кодекса Украины договоров аренды земли, ставки по которым ниже трехкратного размера", – констатировал Р.Крамаренко.