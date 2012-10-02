Депутаты хотят установить новые критерии для участников процедур закупок

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно изменения конкурсных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 238 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом путем внесения изменений в ч. 2 ст. 16 Закона «Об осуществлении государственных закупок» предлагается временно, до 31 декабря 2015 года, установить новые квалификационные критерии для участников процедур закупок, согласно которым заказчик может требовать от участника вместо наличия оборудования и материально-технической базы, как это предусмотрено действующей нормой, наличие оборудования и материально-технической базы, в том числе собственных производственных мощностей и/или центров обслуживания на территории Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, соответствующий законопроект об изменениях в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" был одобрен на заседании Кабинета министров 22 августа.

Изменения в закон предлагается внести во исполнение поручения Президента от 3 мая т.г., которым определена необходимость введения такого временного условия - на срок до 3 лет.

Принятие данного законопроекта, отмечают в Минэкономразвития, будет способствовать совершенствованию законодательства в сфере государственных закупок в части поддержки отечественного производителя при осуществлении процедуры государственных закупок.