Межбанк вторника: закрытие торгов - 8,1480/8,1510 грн/долл.

Во вторник, 2 октября, на межбанке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1480/8,1525, к 12:00 цены понизились - 8,1475/8,1505. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1480/8,1510 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2616/20, к 12:00 цены поднялись - 0,2619/23. К закрытию торгов цены достигли максимума - 0,2620/24. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0549 (-0,1124).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2880/1,2925.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5020/10,5095, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5180/10,5260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5195/10,5275.