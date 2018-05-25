Россия атакует Украину рублем

Россия снова «рекомендует» Киеву включить рубль в первую группу валют. На сей раз деловое предложение озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече в Ялте с главой правительства Украины Николаем Азаровым. Идея соседей вполне понятна - по классификатору Нацбанка рубль не находится в списке лидеров-валют, что снижает его возможности в нашей стране, а самое главное – тормозит «решительность» Киева по поводу вступления в Таможенный и дальше в Евразийский союз, который, нужно признать, продуктивно продвигает Президент РФ Владимир Путин. По его плану, до 2015 года на этой территории должна быть введена единая валюта – российский рубль. Кроме того, если сейчас рублевая экспансия состоится, то это позволит Кремлю «маневрировать» торговыми сделками, что никогда не поставит его в проигрыш, а вот партнеров - вполне реально. Даже осознавая все аргументы Украины против такого шага, «товарищи» продолжают настаивать на «правильном» векторе. Правда, Украина пока выкручивается из ситуации, которую в принципе сама же и создала своей неопределенностью в интеграции, вуалированием решений в данной сфере. Но рано или поздно, а выбор сделать придется. Главное, чтобы он был правильным, не подрывающим и так находящуюся на последнем издыхании экономику. А что касается юаня, о котором упомянул Медведев, то расчеты в этой валюте при торговле с КНР спровоцировали бы Кремль на определенные меры по отвоевыванию украинского рынка, что могло бы стать для нас одним из главных преимуществ в спорах с Москвой.

Рублевая экспансия: история с продолжением

«Рублезация» берет начало с сентября 2008 года. Тогда «Газпром» заявил о планах с 2009-го в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли. Но в Украине на то время рулевая команда смотрела совсем в иную сторону – западную, ей было не до идей восточной соседки. Изучением вопроса вплотную Украина занялась в 2010 году, при смене «шапки». Размышляли недолго. 26 октября 2011 года в Москве в ходе встречи председателя Нацбанка Сергея Арбузова с исполняющим обязанности министра финансов России Антоном Силуановым, руководством Центробанка РФ и «Газпрома» была достигнута договоренность об оплате потребленного Украиной газа в рублях.

Вот тогда НБУ заявил, видимо, дабы не сильно «радовать» общество все крепчающей дружбой Киева и Москвы, что планирует и в дальнейшем проводить работу по валютной диверсификации в расчетах с основными торговыми партнерами, а таковы являются и ЕС, и Китай, и Шри-Ланка (правда, последняя страна не называлась, так для пущей наглядности добавила). Наконец, в декабре «Нафтогаз» впервые частично расплатился с «Газпромом» в рублях.

У идеи, как и полагается, есть как сторонники, так и противники. Последние заявляют, что результатом такой реформы станет полное погружение Украины в рублевую зону, что самой собой подразумевает подготовку к интеграции в Евразийский союз, а это полностью противоречит уверениям власти, что европейский вектор остается для Украины приоритетом. С учетом того, что новшество вводится в процессе газовых переговоров (а газ – главный аргумент России, и в данном вопросе все предлагаемое ею не подлежит обсуждению), то нельзя исключить, что утверждения оппонентов рублевого реформаторства имеют под собой основания. В плане «диверсификации» интеграционных направлений рубль - только начало, хотя и четкий лакмус…

И вот продолжение истории. 28 сентября в Ялте на Международном инвестиционном бизнес-форуме государств-участников СНГ Медведев заявил: «Конечно, год (расчета в рублях – ред.) может быть и короткий срок, но мне кажется, если мы хотим успевать за временем, нам нужно двигаться быстрее. Если 40% расчета (между Украиной и Россией – ред.) осуществляется в рублях, то это повод призадуматься над тем, как оценивать российский рубль в Украине. Хотя это вопрос вкуса, если не хочется платить рублями, то в какой-то момент можно прийти к расчету юанями. Сейчас перед всей мировой экономикой эта дилемма стоит».

Этим заявлением Медведев поддержал российских банкиров, высказавших аналогичное мнение.

В ответ глава украинского правительства Николай Азаров отметил: «Еще год вообще не стоял вопрос расчета в рублях, так? А мы уже с вами в рублях рассчитываемся – это шаг вперед? Шаг вперед. А дальше будем дальше двигаться».

То есть, «дальше будем дальше», вопреки утверждениям власти, что ЕС остается нашим главным ориентиром. Но разве можно не внять просьбам российских банкиров. Тем более, в марте текущего года Арбузов пояснил, что использование в расчетах между «Нафтогазом» и «Газпромом» российских рублей может обеспечить курсовые преимущества украинской стороне.

В дополнительном соглашении к контракту на поставку российского газа не зафиксированы пропорции уплаты за поставленный газ российскими рублями и долларами. Эта величина определяется с учетом интересов «Нафтогаза», а также применяется комбинированный подход к проведению расчетов.

«Осуществление расчетов за газ будет происходить исходя из экономической целесообразности, с учетом курсовых колебаний в момент совершения соответствующего платежа и объемов предложения на валютном рынке Украины. Поскольку рубль - более волатильная валюта, то при снижении его курса относительно доллара США и гривни, украинская сторона будет получать курсовой выигрыш», - пояснил Арбузов.

Но оплата оплатой, а включение рубля в главные резервы – совсем иное дело. В марте т.г. Арбузов заявил, что Национальный банк пока не планирует это делать. Отвечая на вопрос, означает ли это, что НБУ отказался от такого шага, он сказал: «Нет, мы не еще отказывались – мы еще не планировали. Мы только думаем об этом. Решение еще не принято. Мы работаем над этим вопросом».

***В первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования».

Нерешительность или прагматизм

В первую очередь, стоит разобраться, что такое рубль на сегодня. Он в данный момент по классификации НБУ находится во второй группе резерва, куда входят свободно конвертируемые валюты, которые широко не используются в расчетах по международным операциям, а также не торгуются на главных мировых рынках. Рубль пока активно работает при сделках стран Таможенного союза, а также в рамках СНГ по отдельным соглашениям. Ему явно не хватает признания со стороны некоторых стран Содружества и зарубежных государств. Тем не менее, последнее время Россия проводит активную работу в этом направлении. У рубля появились все шансы стать региональной резервной валютой, но до международного «уважения» ему очень далеко. В последнее время рубль особенно нестабилен, что связано с жестким влиянием на него цены на нефть.

Что сдерживает регулятора на пути «рублезации», пояснили эксперты.

Политолог Александр Палий считает, что «любое украинское руководство не может быть в восторге от этой идеи. Как известно, согласно постановлению Национального банка, в первой десятке - валюты стран с высокими показателями конкурентоспособности экономик и степенью диверсификации экономик. Между тем, российская валюта предельно уязвима к колебаниям мировой конъюнктуры. Причем эти колебания, привязанные к ценам на нефть, Россия практически не контролирует. Что неудивительно, ведь 70% стоимости российского экспорта составляют энергоносители. По сути, такая экономика - экономика сырьевого придатка, хотя ее ради престижа и пытались переиначить в «сырьевую сверхдержаву».

Палий подчеркивает, что именно поэтому российский рубль широко не используется для осуществления платежей по международным операциям и не продается на главных валютных рынках мира. По его мнению, было бы странно, если бы он был в первой группе валют по классификации Нацбанка.

«…А куда Украине идти с этими рублями? Осуществлять дорогостоящие обменные операции или покупать у той же России неконкурентоспособную продукцию», - задается вопросом эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что своим эмоциональным заявление Медведев фактически проговорился, чего больше всего боится Россия. «Вопрос не в том, что лучше - русские рубли или юани, а в том, что если Украина начнет реально использовать юани для своих внешнеэкономических расчетов, то это может существенно усилить позиции Украины в диалоге с Россией. На сегодня РФ, навязывая Украине рубли, надеется, что со временем использование этой валюты во внешнеэкономических связях будет расти. А это значит, что и экономика Украины будет все больше и больше завысить от России. Ведь эмиссию рубля осуществляет Москва, и при желании может усилить его девальвацию, которая не выгодна для украинского экспорта. Формально девальвация рубля была бы выгодна Украине при закупке газа, но тут Россия явно не патриот и не хочет за свои «деревянные» продавать топливо».

К сожалению, говорит Охрименко, юань - не свободно конвертируемая валюта, как и российский рубль. Но если бы юань можно было использовать как швейцарский франк или японскую иену, то такой переход имел бы для Украины положительный эффект. В отличие от России, Китай не пытается навязать нам союз или разного рода геополитические объединения, в то же время, рынок КНР для нас перспективный и привлекательный. «При желании Украина могла бы реально увеличить продажу товаров в Китай за юани, что позволило бы сделать торговлю с КНР менее дефицитной, а может даже и выйти на профицит. А самое главное, тогда бы России пришлось бороться за украинский рынок с таким грозным противником как Китай. И не известно, кто бы еще победил в конечном итоге. В любом случае, Китай кризис пережил на порядок лучше, чем Россия», - подытожил эксперт.

Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, подчеркивает, что «перевод российского рубля в первую группу валют будет означать признание Украиной свободной конвертируемости рубля и того, что он торгуется на мировых валютных рынках, широко используется в расчетах по международным операциям. Это больше иммиджевый шаг в пользу рубля. Тем не менее, со временем он может вылиться в большие экономические выгоды для России».

По ее мнению, такой шаг однозначно увеличит вероятность того, что рубль со временем станет резервной региональной валютой в рамках стран СНГ. Также это может привести к дальнейшему росту веса рубля в расчетах между Украиной и Россией за российский экспорт. В данный момент показатель составляет около 40%. Для Украины это также выгодно, так как сократится спрос на американскую валюту.

Вместе с тем, отмечает эксперт, «Украине следовало бы получить от такого шага более весомые дивиденды. Это может быть шаг навстречу со стороны России в виде увеличения доли гривни в расчетах за украинский экспорт в страны Таможенного союза и параллельное повышение статуса нашей валюты. Также не исключено и получение каких-то скидок по ценам на энергоресурсы со стороны РФ. Но такой шаг, если он и реализуется, скорее всего, произойдет лишь после парламентских выборов».

А выборы в Раду не за горами. Регионалы делают большую ставку на них, и если не проиграют, то до конца года «рублевый» вопрос может получить конкретное продолжение.

Нана Черная (УНИАН)