MasterCard: нормы закона о функционировании платежных систем нарушат принципы конкуренции

По мнению международной платежной системы MasterCard, отдельные нормы принятого Верховной Радой Украины Закона №10656 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов») могут привести к нарушению принципов конкуренции на рынке.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии регионального директора MasterCard Europe по взаимодействию с органами государственной власти в России, СНГ, странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы Алексея Малиновского.

Он отметил, что благодаря усилиям НБУ текст законопроекта № 10656 за последние полгода претерпел значительные положительные изменения. И все же многие предложения участников рынка так и не были учтены в конечном варианте документа.

«Нашу обеспокоенность вызывает тот факт, что целый ряд поправок к законопроекту, предложенный представителями индустрии, не был принят во внимание финансовым комитетом Верховной Рады при доработке текста для второго чтения. Формулировка некоторых статей законопроекта подразумевает достаточно широкое толкование, что в будущем может привести к нарушению принципов конкуренции и условий интеграции Украины в мировое экономическое сообщество и, как следствие, затормозит развитие платежной системы Украины», - считает А.Малиновский.

Он подчеркнул, что МasterСard активно способствует развитию украинского рынка безналичных платежей и готова принять участие в дальнейшей работе по доработке и совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность игроков платежной индустрии.

«MasterCard всегда приветствует законодательные инициативы, направленные на развитие рынка и поддержание здоровой конкуренции. Мы надеемся, что Украина и дальше останется открытым для конкуренции рынком», - отметил А.Малиновский.

Как сообщал УНИАН, международная платежная система Visa обратилась к Президенту Украины с просьбой ветировать принятый Верховной Радой Закон №10656 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов»).

Visa выразила глубокое разочарование решением ВР утвердить вышеуказанный документ, инициированный Нацбанком Украины.

«Данное решение было принято без учета позиции участников индустрии, выразивших серьезную обеспокоенность ключевыми положениями Закона №10656, а также вопреки более 300 рекомендациям и поправкам, разработанным банковским и финансовым сообществом», - говорилось в заявлении Visa.

В то же время Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) позитивно оценивает принятие Закона №10656.

В частности, НАБУ считает позитивом взятые на себя Нацбанком обязательства относительно регулирования деятельности платежных систем на территории Украины в соответствии с международными стандартами, поскольку таким образом закрывается один из пробелов правового поля государства.

Напомним, 18 сентября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон №10656 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)».

Данный документ предусматривает ведение Национальным банком реестра платежных систем и систем расчетов в Украине, их членов/участников и операторов услуг платежной инфраструктуры и предоставление права осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации в порядке, установленном Национальным банком.

Также документ предоставляет Национальному банку право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы по операциям, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, эмитированных банками-резидентами.

Кроме того, закон дает Нацбанку право устанавливать предельные суммы расчетов наличными средствами для физических и юридических лица, а также для физических лиц-предпринимателей.

Международная платежная система МasterСard основана в 1966 году и объединяет более 20 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке (США).