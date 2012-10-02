Ставки ряда налогов и сборов изменятся

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения (10687) проголосовали 230 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается изменить ставки налогов и сборов с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции, которые в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 31.08.2011 № 907 2012 года прогнозируются на уровне 107,9 и 109,4 процента, соответственно.

Также предусматривается пересчитать ставки акцизного налога на нефтепродукты и автомобили из евро в гривни, поскольку индексы потребительских цен определяются к показателям в национальной валюте.

Кроме того, планируется увеличить ставки акцизного сбора на все виды алкогольной продукции на 11,2 процента.

Предлагается ввести законопроект в действие с 01.01.2013 года.

Законопроектом предлагалось увеличить ставки акцизного сбора на сжиженный газ и газ, который использует население, и печное топливо для населения. Однако эти позиции были исключены из проекта закона, который принят в первом чтении.