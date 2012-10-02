Азаров не увидел результата от передачи функций торговых миссий посольствам

Передача функций торговых миссий за рубежом посольствам Украины не дало позитивного результата для продвижения экономических интересов страны за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с руководителями дипломатических представительств Украины.

«Если говорить откровенно, я пока особой разницы не заметил. Сказать, что это позитивно сказалось на обеспечении продвижения наших экономических интересов за рубежом, я не могу», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что на сегодняшний день посольства Украины уделяют недостаточное внимание работе по продвижению экономических интересов и не активны в вопросах защиты украинских экономических интересов. Н.Азаров предложил оценивать работу в торговых отделах при посольствах по результатам увеличения товарооборота за счет экспорта.

«Где увеличился экспорт – плюс. Где увеличился импорт – наверно минус. Где вообще уменьшился товарооборот – тоже минус», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров отметил, что по данным ВТО Украина входит в тридцатку крупнейших импортеров в мире, однако по объемам экспорта показатели значительно хуже.

«По данным ВТО за последние годы Украина стабильно входит в ТОП-30 крупнейших импортеров мира. То есть мы в тридцатку входим самых крупных импортеров. С одной стороны, это хорошо. Мы импортируем новейшие технологии, приборы… А с другой стороны, мы даже близко не подходим к этой тридцатке с точки зрения экспортеров», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о ликвидации торгово-экономических миссий и образовании экономических отделов заграничных дипломатических учреждений.

Справка УНИАН. Дефицит внешней торговли Украины (по предварительным данным) в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,6 раза — до 8,563 млрд долл. По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг увеличился на 2,5% - до 58,941 млрд долл., импорт — на 7,5%, до 67,504 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.