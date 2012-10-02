Украинский фондовый рынок закончил день значительным снижением

Украинский фондовый рынок закончил сегодняшнюю торговую сессию значительным снижением.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс UX по итогам торгов 2 октября снизился на 3,3% - до 987,86 пункта.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 73,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 27,7 млн грн, на срочном рынке – 46 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Донбассэнерго» (-5,02%), Алчевского меткомбината (-4,05%), «Центрэнерго» (-3,80%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,02% – до 371,04 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 220,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 213,5 млн грн, на облигации предприятий – 6 млн грн, на акции - около 1 млн грн.