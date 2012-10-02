Беларусь заплатила 84,3 млн долл. по кредиту МВФ

Минск. Беларусь осуществила третье погашение основного долга в размере 54,7 млн. SDR (эквивалентно 84,3 млн долл. США – УНИАН) по кредиту stand-by МВФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

В 2009-2010 годах Беларусь получила от МВФ в рамках программы stand-by пять траншей кредита на общую сумму 3,46 млрд долл. Основной пик выплат придется на 2013-2014 годы, когда Беларуси придется вернуть большую часть займа.

Первый платеж по кредиту МВФ Беларусь осуществила в апреле 2012 года (99,8 млн долл.), второй – в июле (97,4 млн долл.).

Министр финансов Беларуси Андрей Харковец заявил сегодня, 2 октября, журналистам о готовности страны к реализации новой кредитной программы МВФ, но констатирует сложности в переговорах с фондом.

«Беларусь готова реализовать новую программу с МВФ – это не является для нас закрытой темой», - подчеркнул он.

Министр напомнил, что в 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу.

«Ожидается двукратный прирост платежей по сравнению к текущему году до 3,1 млрд долл.», - отметил А. Харковец.

По его словам, белорусское правительство ставит перед собой задачу рефинансировать часть долгового пакета.

«Будем работать по следующим направлениям: во-первых, над получением двух траншей кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в объеме 0,9 млрд долл. Во-вторых, мы уже в этом году начали работу по выходу на международные рынки капитала с целью возможного размещения государственных облигаций в 2013 году», - сказал А. Харковец.

Справка УНИАН. Официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной нынешнего года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

Постановлением Совета Министров от 4 июля 2011 года №900 увеличена квота Республики Беларусь в Международном валютном фонде. Правительство дало согласие на увеличение квоты Беларуси в МВФ до 681,5 млн специальных прав заимствования (SDR) в соответствии с четырнадцатым общим пересмотром квот, одобренным Советом управляющих этого фонда 15 декабря 2010 года.

Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне, США. Официальная дата создания МВФ - 27 декабря 1945 года. Беларусь является членом МВФ с 1992 года. В 1992 году в Минске открыто представительство МВФ.

6 апреля 2012 года Постоянный представитель Международного валютного фонда в Беларуси Наталия Колядина, занимавшая эту должность последние три года, покинула Беларусь в связи с истечением срока полномочий.

МВФ рассмотрит вопрос о назначении нового штатного постоянного представителя в Беларуси в том случае, если фонд и белорусские власти будут близки к подписанию новой кредитной программы.

Следует отметить, что должность постоянного представителя МВФ в Беларуси была упразднена в 2005 году из-за несоответствия экономической политики правительства рекомендациям фонда и после того, как белорусские власти заявили об отсутствии необходимости в привлечении кредитных ресурсов МВФ. До конца 2008 года сотрудничество Беларуси с МВФ было сконцентрировано на получении технической помощи и консультаций.