Парламент увеличил расходы госбюджета для расчетов с Госкомрезервом

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2012 год” относительно вопросов, связанных с проведением расчетов с Госкомрезервом.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие данного решения проголосовали 238 народных депутатов из 329 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предлагается увеличить на 1 108 864,3 тыс. гривен расходы государственного бюджета по бюджетной программе «Субвенция» местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления.

Источниками дополнительных расходов госбюджета предлагается определить поступление в специальный фонд от уплаты налогового долга, в том числе реструктуризированного или рассроченного (отсроченного), реструктуризированных по договорам налоговых обязательств, которые возникли в связи с применением статьи 10 Закона «О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», предприятий электроэнергетической, угольной отраслей, предприятий, которые предоставляют услуги по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода с налога на прибыль и начисленных сумм налога на прибыль предприятий электроэнергетической отрасли, предприятий, которые предоставляют услуги по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода, которые возникли после проведения расчетов в соответствии со статьей 23 данного закона; погашение задолженности и обязательств, в том числе по налогу на добавленную стоимость, энергогенерирующих компаний перед Государственным агентством резерва за полученное в 1997-2000 годах в соответствии с решениями Кабинета Министров органическое топливо.