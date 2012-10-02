Доходы госбюджета увеличились на 8,6%

В государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2012 года поступило 246,2 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 19,5 млрд грн, или на 8,6% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

“В общий фонд государственного бюджета Украины поступило более 208,5 млрд грн, что на 18,9 млрд грн, или на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года”, - говорится в сообщении.

Поступления в специальный фонд составили 37,7 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

За девять месяцев т.г. возмещено НДС на сумму 35,2 млрд грн, в том числе, автоматическое возмещение НДС составило 18,6 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы — 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.