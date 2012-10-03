Процедура выполнения хозяйственных обязательств урегулирована - закон

Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения хозяйственных обязательств».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения (11029) проголосовал 251 народный депутат из 305 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены в Хозяйственный процессуальный, Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, а также в Законы Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» и «Об исполнительном производстве» некоторые изменения, направленные на уточнение последствий признания недействительными кредитных договоров, порядка принятия плана санации должника и т.п.

Законом предусмотрено, что для наложения ареста на имущество или снятия с него ареста выносится определение хозяйственного суда. Кроме того, предусмотрено запретить хозяйственному суду останавливать производство по делу о банкротстве.