Минимальная сумма возмещения вклада увеличена до 200 тыс. грн - закон

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» относительно совершенствования деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц и установления минимальной суммы предельного размера возмещения вкладов.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 305 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено установление минимальной суммы предельного размера гарантированной суммы возмещения вкладчикам по их вкладам в размере не менее 200 тыс грн.

Кроме того, предлагается предоставить полномочия административному совету Фонда изменять размер гарантированной суммы возмещения вкладчикам по их вкладам исключительно в сторону увеличения и расширять основания, по которым прекращаются полномочия членов административного совета Фонда.

Законом предусматривается предоставление возможности Фонда в течение работы временной администрации неплатежеспособного банка осуществлять оплату расходов такого банка, связанных с осуществлением оперативной деятельности и проведением мероприятий, необходимых для его выведения с рынка, при условии недостаточности средств в банке для оплаты таких расходов, установление запрета работникам Фонда разглашать информацию, составляющую информацию с ограниченным доступом (в том числе банковскую тайну), как в период работы в Фонде, так и после прекращения с Фондом трудовых отношений выдвижения дополнительных требований к уполномоченному лицу Фонда на осуществление временной администрации неплатежеспособного банка и/или ликвидации банка.