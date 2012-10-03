Требование предоставления выписок из Единого госреестра предпринимателей отменено

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отмене требований о необходимости обязательного предоставления бумажных выписок, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 242 народных депутатов из 305 зарегистрированных в сессионном зале.

Основной целью закона является упрощение начала субъектами хозяйствования предпринимательской деятельности и удовлетворения потребностей органов государственной власти в получении ими сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей через Интернет.

Для достижения этой цели, изменениями предлагается отменить требования об обязательном представлении субъектами хозяйствования органам государственной власти бумажных выписок, извлечений из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и внедрить получение органами государственной власти сведений из Реестра через официальный сайт главного органа в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере государственной регистрации или путем доступа в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, в порядке, установленном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

Законом также предлагается внести изменения в законодательные акты Украины, которыми предусмотрено обязательное представление органам государственной власти выписок (выписок) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, в частности, для получения документов разрешительного характера, лицензий.