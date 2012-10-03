Межбанк: открытие торгов - 8,1470/8,1535 грн/долл.

В среду, 3 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1470/8,1535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2610/14, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4960/10,5060. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2879/81 (вторник – 1,2890/92).

Во вторник, 2 октября, Нацбанк на рынок не выходил.