На торгах в среду паре EUR/USD будет сложно преодолеть отметку 1,30 - эксперт

На валютных торгах в среду, 3 октября, паре EUR/USD будет сложно преодолеть отметку 1,30, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, возможно, ЕЦБ сможет внести коррективы в движение. Публикуемый сегодня отчет PMI вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию. Лишь уход индекса выше 50 пунктов способен спровоцировать прорыв указанного сопротивления.

Отчет по деловой активности Великобритании в очередной раз не оправдывает ожидания экономистов. Если и сфера услуг преподнесет неприятные сюрпризы, не исключен откат пары GBP/USD с первичной целью на 1,6070 и далее 1,60.

USD/JPY торгуется в пределах узкого 20-пунктового диапазона, и пока ничего не смогло выбить пару из колеи. Тем не менее, сегодня стоит обратить внимание на серию экономических отчетов из США: если показатели занятости в частном секторе ADP и компонент занятости ISM в сфере услуг превысят прогноз, возможен прорыв верхней границы диапазона с первичной целью на 78,45 и далее 79,00.

Испания продолжает держать всех в напряжении. Moody’s не спешит с понижением ее рейтинга, так как хочет дождаться шагов правительства страны. Эксперты не исключают, что страна не будет обращаться за помощью.