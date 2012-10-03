ГНСУ утверждает, что инновации увеличат поступления в бюджет-2013 на 3 млрд грн

Налоговики ожидают увеличения поступлений в бюджет в 2013 году на 3 миллиарда гривень, благодаря законопроектам (№11284 и №11285), которые вносят изменения в налоговое законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 3 октября, во время брифинга заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко.

«Они дают около 3 млрд. гривень – эти новации, которые уже на сегодняшний день поданы (в Верховную Раду – УНИАН)», – сказал А.Клименко

По его словам, данные законопроекты должны вступить в действие 1 января 2013 года.

На вопрос о том, согласовывается ли с законодательством вступление в действие изменений в налоговой сфере с нового года в случае, если они приняты менее чем за 6 месяцев до наступления нового налогового года, председатель ГНСУ ответил, что бизнес обратился в налоговую с просьбой принять данные меры.

«Эти изменения нужны не столько налоговой службе, сколько нужны самим участникам рынка. Они очень просят, чтобы эти изменения были предложены. Это касается рынка ценных бумаг», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс, а также в законодательные акты относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов (рег. №11284 и №11285 от 2 октября 2012 года).

Согласно законопроекту №11284, предусматривающему внесение изменений в Налоговый кодекс, вводятся изменения в систему упрощенного налогообложения: отменяется ограничение по количеству наемных работников для 5-й и 6-й групп плательщиков единого налога; снижается ставка единого налога для 5-й и 6-й групп с 7% и 10% до 5% и 7% соответственно; вводится электронная форма заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Законопроектом №11285 предлагается внести изменения в систему налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами, кроме операций с корпоративными правами, что должно привести к уменьшению объема незаконных операций с ценными бумагами на рынке.

Ставки налога по операциям отчуждения ценных бумаг и операций с деривативами предлагается установить следующие: 0% от суммы операции по продаже ценных бумаг на фондовом рынке и от операций с деривативами, 0,1% от суммы продажи вне фондовой биржи ценных бумаг, находящихся в биржевом реестре, 3% от суммы продажи ценных бумаг вне фондовой биржи, которые не находятся в биржевом реестре, и 5 не облагаемых доходов граждан (85 грн) за заключенный дериватив (контракт) вне фондовой биржи.

Документ предусматривает введение штрафа в случае выявления фальсификата подакцизной продукции у субъекта хозяйствования в размере 200% от стоимости товара, но не меньше, чем 10 минимальных заработных плат (на сегодняшний день это 11,18 тыс. грн).