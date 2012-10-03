"Все больше и больше настораживает «высокопроизводительность» НБУ" - Пинзеник

Сумма превышения доходов над расходами Национального банка Украины, которая в январе-сентябре 2012 г. была перечислена в государственный бюджет, составила 12,6 млрд грн, что уже на 3 млрд грн больше запланированных поступлений от НБУ на весь 2012 год. Об этом сообщает пресс-служба экс-министра финансов Украины Виктора Пинзеника.

«Все больше и больше настораживает «высокопроизводительная работа» такого «сборщика налогов», как НБУ. Если за 9 месяцев т.г. таможня увеличила поступления на 13,2%, налоговая служба всего на 3,4%, то НБУ перечислил в бюджет в 2,2 раза больше, чем в январе-сентябре 2011 года. Нацбанк уже месяц назад мог рапортовать о выполнении годового плана доходов», - сказал В.Пинзеник.

Напомним, что, по данным Госказначейства, в государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2012 года поступило 246,2 млрд грн, что на 8,6% больше, чем за соответствующий период 2011 года. В т.ч. поступления в общий фонд увеличились на 10% и составили 208,5 млрд грн.

В.Пинзеник высказывает опасения относительно существующей динамики поступлений в госбюджет. Так, согласно плану на 2012 год, доходы общего фонда госбюджета, по сравнению с 2011 годом, должны увеличиться на 19,3%, но их увеличение за январь-сентябрь т.г. даже не превысило 10%. По утверждениям экономиста, этот показатель ежемесячно снижается. В сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2011 года доходы общего фонда оказались больше на 100 млн грн, или всего на 0,5%.

«Если посчитать динамику без участия чрезвычайно активного в последние месяцы «налогового агента» - НБУ, то доходы сентября являются меньше прошлогоднего сентября на 9,5% (в сентябре 2011 года таких перечислений НБУ не было). Это один из худших показателей в этом году», - констатирует В.Пинзеник.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы - 396,683 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 344,248 млрд грн. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн. Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.