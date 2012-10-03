Налоговая за 9 месяцев увеличила отчисления в сводный бюджет до 211,4 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины в январе-сентябре 2012 года перечислила в сводный бюджет 211,4 млрд гривень, что на 17,5 млрд гривень больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 3 октября, во время брифинга сообщил председатель ведомства Александр Клименко.

По его словам, за отчетный период в госбюджет поступило 148,4 миллиарда гривень, контролируемых ГНСУ, что на 8,2 миллиарда гривень больше, чем в январе-сентябре 2011 года; в местные бюджеты - 63 млрд грн, что на 9,3 млрд грн больше. План министерства финансов перевыполнен на 0,2%.

На счета налогоплательщиков в январе-сентябре т.г. поступило 35,2 млрд гривень НДС.

По словам А.Клименко, 18,6 млрд грн НДС было возмещено в автоматическом режиме.

«Задолженности по текущим выплатам (НДС – УНИАН) нет», - сказал он.

А.Клименко также отметил, что среднемесячный сбор НДС опережает макроэкономические показатели и составляет на сегодняшний день 6,3 миллиарда гривень.

Как сообщал ранее УНИАН, сумма налоговых поступлений в сводный бюджет в январе-августе 2012 года составила 190,5 млрд грн, что на 9%, или на 15,8 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, в государственный бюджет поступило 134,3 млрд грн, контролируемых ГНСУ (на 7,2 млрд грн больше, чем в январе-августе 2011 года), в местные бюджеты - 56,2 млрд грн (+8 млрд грн).

Бюджетный план Министерства финансов по сбору платежей в общий фонд госбюджета был перевыполнен на 0,4%, дополнительные сборы составили 551,8 млн грн.

В полном объеме налоговая служба выполнила задание по сбору налога на прибыль, акцизного налога с ввезенных в Украину подакцизных товаров, рентной плате за природный газ, добываемый в Украине, части чистой прибыли (дохода) госпредприятий, взимаемой в бюджет, и т.д.

По данным Госналогслужбы, в августе 2012 года сумма автоматического возмещения НДС составила 2,2 млрд грн. При этом 900 млн грн получили иностранные инвесторы, в том числе 78 предприятий с европейским капиталом, работающих в Украине, получили возмещение НДС на общую сумму 752 млн грн.