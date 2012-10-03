Законодательно усилена защита прав кредиторов

Последние изменения, внесенные в законодательство относительно надлежащего выполнения хозяйственных обязательств заемщиком в случае признания недействительным кредитного договора, усиливают защиту прав кредиторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Верховная Рада 2 октября т.г. приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения хозяйственных обязательств» (на стадии законопроекта № 11029 от 25 июля 2012 г.), которым вносятся изменения в Хозяйственный, Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы Украины, Законы Украины «Об исполнительном производстве», «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

В частности, Гражданский кодекс Украины дополнен статьей 10571, которая предусматривает, что в случае признания недействительным кредитного договора, в котором исполнение обязательства заемщика обеспечено залогом имущества заемщика или поручителя, суд по заявлению кредитодателя накладывает на такое имущество арест.

Пресс-служба сообщает, что по инициативе НАБУ вышеуказанные правовые последствия признания недействительным кредитного договора распространяются на всех должников, в т.ч. физических лиц - Нацбанком внесены соответствующие поправки на стадии подготовки законопроекта ко второму чтению (в первой редакции законопроекта эта норма распространялась только на отношения юридических лиц и предпринимателей).

“Такие новации законодательства существенно усиливают защиту прав кредиторов, поскольку делают невозможным использование недобросовестными должниками процедуры признания недействительными договоров для неправомерного вывода имущества из-под залога банка”, - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, принятый закон решает вопрос, на который НАБУ обращала внимание Нацбанка, Минюста, АМКУ. Речь идет о снижении в три раза комиссионного вознаграждения организации, проводящей публичные торги - с 15% до 5% стоимости реализации имущества.

“Эти изменения в Закон Украины «Об исполнительном производстве» уменьшат как расходы должников, так и уровень проблемной задолженности, поскольку большая часть средств, полученных от продажи имущества должника будет направляться на погашение долга, а не в частные карманы торгующих организаций”, - заявляют в НАБУ, при этом отмечают, что принятый закон усилит финансовую дисциплину в сфере хозяйственных обязательств.