Минфин: оснований для ликвидации банка «Киев» нет

Министерство финансов Украины не видит оснований для ликвидации банка «Киев», сообщили агентству УНИАН в министерстве.

В Минфине отметили, что согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», ликвидация банка - это процедура прекращения функционирования банка как юридического лица в соответствии с положениями настоящего Закона и Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Статьей 77 Закона «О банках и банковской деятельности» установлено, что банк может быть ликвидирован по решению собственников банка и в случае отзыва Национальным банком Украины банковской лицензии по собственной инициативе или по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц. При этом Нацбанк имеет право отозвать банковскую лицензию по собственной инициативе в случае, если обнаружено, что документы, представленные для получения банковской лицензии, содержат недостоверную информацию, или если банк не выполнил ни одной банковской операции в течение года со дня получения банковской лицензии.

В Минфине сообщили, что статьей 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» установлено, что Фонд вносит в НБУ предложение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в соответствии с планом урегулирования; в случае окончания срока временной администрации банка и/или невыполнения плана урегулирования; в других случаях, предусмотренных данным Законом.

«Учитывая изложенное, на сегодня отсутствуют основания для ликвидации АКБ «Киев», - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов в интервью газете «Зеркало недели» в конце сентября т.г. сообщил, что рабочие активы находящегося в госсобственности АКБ «Киев» будут присоединены к другому госбанку - АБ «Укргазбанк».

«Нерабочая часть активов этого банка (АКБ «Киев» - УНИАН) будет передана в банк плохих активов для государственных банков, создаваемый на базе «Родовида» («Родовид Банка» - УНИАН). «Живая» часть бизнеса будет присоединена к «Укргазбанку», - сказал глава НБУ.

В конце июля 2012 года Минфин объявил тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» для «проведения оценки пакетов акций АБ «Укргазбанк» и ПАО «АКБ «Киев», предоставления рекомендаций по порядку проведения и подготовки плана продажи пакетов акций этих банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций этих банков».

Свои услуги в качестве консультанта в данном вопросе предложила только компания Deloitte (ООО «Делойт и Туш»). Компания запросила за свои услуги 16,187 млн грн (с НДС). Однако с учетом того, что предложение компании было единственным, проведенный Минфином тендер считается недействительным.

С датой проведения повторного тендера по отбору консультанта в Минфине пока не определились. Также в министерстве сообщили, что по состоянию на середину сентября в Минфин пока не поступало обращений относительно покупки акций «Укргазбанка» и банка «Киев».

Справка УНИАН. По данным Минфина на капитализацию и докапитализацию «Родовид Банка», «Украгазбанка» и банка «Киев» государство потратило 25,3 млрд грн («Родовид Банк» - 12,359 млрд грн, «Укргазбанк» - 9,3 млрд грн, банк «Киев» - 3,565 млрд грн), в результате чего государство стало основным акционером финучреждений - «Родовид Банк» - 99,9907%, «Украгазбанк» - 92% и банк «Киев» - 99,94% акций.

14 сентября 2011 года Кабмин своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк.