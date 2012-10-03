Дефицит платежного баланса в этом году составит 2,5 млрд долл. - эксперт

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital сохранили прогноз дефицита платежного баланса в 2012 года на уровне 2,5 млрд долл., при этом ухудшив прогноз дефицита текущего счета и улучшив прогноз профицита финансового счета платежного баланса.

Об этом агентству УНИАН сообщила главный экономист Dragon Capital Елена Белан, комментируя данные по платежному балансу за январь-август т.г.

Она отметила, что рост дефицита текущего счета в августе был обусловлен резким увеличением дефицита по статье доходов до рекордного уровня 0,7 млрд долл. (по сравнению с дефицитом 0,3 млрд долл. в июле), тогда как дефицит торговли товарами остался на уровне июля, составив 1,8 млрд долл.

Е.Белан сообщила, что объемы экспорта были по-прежнему низкими, хотя темпы снижения замедлились (-16% г/г в августе против -19% в июле). При этом энергетический импорт продолжал расти (+6% г/г) на фоне высокой стоимости газа, но темпы роста неэнергетического импорта резко замедлились в августе до оценочных 1,7% г/г (с 13% г/г в июле) за счет существенного падения объемов поставок продукции химической промышленности (-8,3% г/г), а также снижения объемов импорта продукции машиностроения (-1,3% г/г).

«Последнее свидетельствует о резком замедлении инвестиционного спроса. В то же время потребительский спрос, похоже, остается на высоком уровне, на что указывает по-прежнему быстрый рост потребительского импорта», - говорит эксперт.

Также Е.Белан отметила, что в отличие от июля, когда профицит финансового счета Украины увеличился за счет размещения суверенных еврооблигаций на сумму 2 млрд долл., причиной положительного сальдо финансового счета в августе стал существенный чистый приток по статье «другой капитал» в размере 1,3 млрд долл. Данная статья включает различные потоки капитала от торговых кредитов до средств, находящихся на валютных счетах отечественных банков. Погашение кредитов МВФ в размере 0,9 млрд долл. в августе (из бюджета и резервов НБУ) не включается в показатели финансового счета и платежного баланса в целом.

Таким образом, по ее словам, данные платежного баланса говорят о том, что положительное сальдо интервенций НБУ в августе (+0,4 млрд долл.) было подкреплено притоком по статье «другой капитал», а не улучшением динамики текущего счета, «а значит, скорее всего, было краткосрочным явлением».

«С учетом данных за январь-август 2012 года, мы ухудшили наш годовой прогноз дефицита текущего счета до 7,5% ВВП (13 млрд долл.) с 6,2% (10,8 млрд долл.), ожидавшимися ранее. Вместе с тем, мы улучшили наш прогноз по профициту финансового счета на 2012 г. (без учета кредитов МВФ) до 10,5 млрд долл. (с 8,3 млрд долл.) при высоком притоке по статье «другой капитал» и сохранили прогноз по резервам НБУ на конец 2012 г. на уровне 25,5 млрд долл., что составляет 3 месяца импорта товаров и услуг», - сообщила Е.Белан.

Также она отметила, что в отсутствие корректировки обменного курса, или при небольшой девальвации в размере 2-3%, дефицит текущего счета в следующем году сократится лишь незначительно из-за слабеющего внутреннего спроса и ожидаемого незначительного улучшения внешней конъюнктуры.

«Мы ожидаем, что дефицит текущего счета в 2013 г. составит 6,5% ВВП (12,5 млрд долл.)», - говорит Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, после обнародования Нацбанком данных по платежному балансу Украины в январе-августе аналитики «ИНГ Банк Украина» пересмотрели прогноз дефицита платежного баланса по итогам 2012 года до 5,4 млрд долл. против 7,6 млрд долл., прогнозируемых ранее.

Напомним, что по предварительным данным НБУ, в январе-августе т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, положительное сальдо платежного баланса сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее. Дефицит текущего счета увеличился в 1,7 раза - до 8,164 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,468 млрд долл., в том числе, сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,330 млрд долл.

Дефицит внешней торговли Украины (по предварительным данным) в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,6 раза - до 8,563 млрд долл. По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг увеличился на 2,5% - до 58,941 млрд долл., импорт - на 7,5%, до 67,504 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.