Оборонным предприятиям спишут налоговую задолженность - закон

Верховная Рада Украины 2 октября приняла в целом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно вопросов налогообложения предприятий оборонно-промышленного комплекса)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта (№ 9347) проголосовали 251 народных депутатов из 299, зарегистрированных в зале.

Данный закон направлен на решение проблемы задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), включенных в состав Государственного концерна "Укроборонпром", в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 29 декабря 2010 г. и от 31 августа 2011 г.

В соответствии с принятым законом, предлагается списать предприятиям оборонно-промышленного комплекса суммы пени, штрафных (финансовых) санкций (штрафов), в том числе, по которым продолжаются процедуры административного или судебного обжалования, и реструктуризировать на срок до 60 календарных месяцев суммы налогового долга по состоянию на 1 октября 2011 года.

В соответствии с информацией, обнародованной в пояснительной записке к закону, на сегодняшний день задолженность предприятий ОПК перед госбюджетом составляет 248,6 млн грн, перед государственными целевыми фондами - 366,1 млн грн.