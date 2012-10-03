Количество малых предпринимателей с начала года выросло на 22% - до 1,3 млн человек

Количество малых предпринимателей с начала года выросло на 22%, или на 228 тыс., и на сегодняшний день составляет 1,26 млн человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 3 октября, на брифинге сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

По его словам, большая часть предпринимателей (81%) зарегистрировались в первой и второй группах плательщиков единого налога, то есть, подавляющее большинство «упрощенцев» занято в предоставлении услуг населению.

По мнению руководителя налоговой службы, положительная динамика количества предпринимателей обусловлена стимулами, заложенными в законодательстве, а, именно, - упрощением администрирования единого налога, умеренными ставками платежей, мораторием на фактические проверки бизнеса во время адаптационного периода.

«Несмотря на скептические прогнозы, малый и средний бизнес уверенно развивается, в том числе - за счет стимулирующих мер в виде имплементации новой системы упрощенного налогообложения», - подчеркнул А.Клименко.

Напомним, с 1 января 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности», которым предусмотрено введение новой системы упрощенного налогообложения для малых предпринимателей. Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5 и 6 группы «упрощенцев».