Из состава акционеров «УкрКарт» вышли «Комфортне місто», «Инвестэнерго» и «Новые газовые технологии»

Инвестиционный фонд «Комфортне місто», компании «Инвестэнерго» и «Новые газовые технологии» вышли из состава акционеров ЧАО «Украинская национальная расчетная карта» (платежная система «УкрКарт), говорится в сообщении, размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Согласно сообщению, доля инвестфонда «Комфортне місто» в ЧАО «Украинская национальная расчетная карта» составляла 23,8623% (572 695 акций), ООО «Инвестэнерго» - 24,9958% (599 900 акций), ООО «Новые газовые технологии» - 28,9915% (695 797 акций). Как сообщал УНИАН, инвестиционная компания «Аваль Брок» стала владельцем 58,8540% акций ЧАО «Украинская национальная расчетная карта» (платежная система «УкрКарт). Справка УНИАН. Система «УкрКарт» обслуживает, помимо собственных карт, также карты систем MasterCard, Visa, American Express. Участниками системы являются более 40 украинских банков.

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