Эксперты FOREX CLUB улучшили прогноз дефицита платежного баланса

Эксперты информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине улучшили прогноз дефицита платежного баланса по итогам 2012 года с 2,1 млрд долл. до 0,8-0,9 млрд долл.

Об этом говорится в комментарии руководителя FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко, переданном агентству УНИАН.

Он отметил, что прямые иностранные инвестиции в Украину в последнее время увеличиваются, а импортеры продолжают получать торговые кредиты. По его мнению, это дает основания говорить о том, что ситуация с платежным балансом не такая негативная, как ожидалось ранее.

«В связи с этим мы пересмотрели наш прогноз по итоговому сальдо платежного баланса на 2012 год в сторону улучшения – с дефицита в размере 2,1 млрд долл. до дефицита в размере 0,8-0,9 млрд долл. Тем не менее, замедление мировой экономики и долговые проблемы еврозоны продолжают нести в себе значительные риски для платежного баланса страны», – сообщил Н.Ивченко.

Также он отметил, что профицит платежного баланса в августе составило 615 млн долл. против 808 млн долл. в июле. Это, по мнению эксперта, было достигнуто за счет существенного притока капитала по финансовому счету платежного баланса.

«Дефицит текущего счета в августе расширился до 1,531 млрд долл. по сравнению с 1,314 млрд долл. месяцем ранее. Дефицит торговли товарами продолжает оставаться на высоком уровне – 1,847 млрд долл. против 1,835 млрд долл. в июле» - говорит Н.Ивченко.

Как сообщал УНИАН, после обнародования Нацбанком данных по платежному балансу Украины в январе-августе аналитики «ИНГ Банк Украина» пересмотрели прогноз дефицита платежного баланса по итогам 2012 года до 5,4 млрд долл. против 7,6 млрд долл., прогнозируемых ранее.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital сохранили прогноз дефицита платежного баланса в 2012 года на уровне 2,5 млрд долл., при этом ухудшив прогноз дефицита текущего счета и улучшив прогноз профицита финансового счета платежного баланса, до 13 млрд долл. и 10,5 млрд долл. соответственно.

Напомним, что по предварительным данным НБУ, в январе-августе т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, положительное сальдо платежного баланса сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее. Дефицит текущего счета увеличился в 1,7 раза - до 8,164 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,468 млрд долл., в том числе, сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,330 млрд долл.

Дефицит внешней торговли Украины (по предварительным данным) в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,6 раза - до 8,563 млрд долл. По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг увеличился на 2,5% - до 58,941 млрд долл., импорт - на 7,5%, до 67,504 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.