"Газпромбанк" заинтересовался инвестпроектами "LNG-терминал" и "Кольцевая дорога"

Российский "Газпромбанк" заинтересовался украинскими инвестиционными проектами "LNG-терминал" и "Кольцевая дорога". Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами со ссылкой на директора департамента международного сотрудничества агентства Игоря Жовкву.

"Во время личных встреч представитель "Газпромбанка" проявил особую заинтересованность к проектам" LNG-терминал "и" Кольцевая дорога ". Возможность их финансирования планируется обсудить с представителями банка уже в ближайшее время", - отметил он.

По словам директора департамента, рынок сжиженного природного газа охватывает все больше стран, даже Россия рассматривает варианты экспорта своего газа через LNG-терминалы. "Украина является одним из крупнейших импортеров газа, и она не может стоять в стороне от этого динамично развивающегося рынка. Поэтому мы представили сегодня в Москве проект "LNG-терминал ", - продолжил И.Жовква. По его словам, Украина рассчитывает получать сжиженный газ из Азербайджана, но есть варианты сотрудничества и с другими странами, традиционными экспортерами сжиженного газа.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительства терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Госагентство по инвестициям также разработало проект "Кольцевая дорога" по достройке окружной дороги вокруг Киева.

ОАО "Газпромбанк" входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.