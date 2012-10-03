Закрытие межбанка: доллар - 8,14/8,15 грн., евро - 10,51/10,52 грн

В среду, 3 октября, на межбанке Украины торги по доллару США открылись следующими 8,1470/8,1535, к 12:00 сузился спрэд 8,1480/8,1510. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1485/8,1510 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/14, к 12:00 цены поднялись 0,2618/22. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,1450 (+0.0901).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2880/1,2925. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4960/10,5060, к 12:00 цены ушли вверх 10,5285/10,5435. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,5155/10,5225.