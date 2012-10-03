За январь-сентябрь 2012 года чистый приток валюты в Украину составил около 10 млрд долл., что является дополнительным фактором стабильности курса национальной валюты. Об этом заявил директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Национального банка Украины (НБУ) Сергей Кораблин в ходе круглого стола в среду.

“За 9 месяцев чистый приток валюты в страну составил приблизительно 10 млрд долл. Это чистый приток. В страну приходит иностранная валюту, - сказал С.Кораблин. - Второе, в экономике наблюдается рост, инфляция нулевая. За восемь месяцев у нас сводный платежный баланс - плюс 300 млн долл. Объективных причин для девальвации я не вижу, их нет”.

По его словам, сегодняшняя ситуация отличается от той, которая была четыре года назад, когда гривня существенно девальвировала, тем, что есть приток валюты в страну.

“За прошлый год чистый приток иностранной валюты составил около 17 млрд долл. Это чистый приток. Четыре года назад валюта действительно уходила из страны, тогда действительно были риски”, - подчеркнул С.Кораблин.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, в январе-августе т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, положительное сальдо платежного баланса сократилось до 0,304 млрд долл. с 2,119 млрд долл. годом ранее. Дефицит текущего счета увеличился в 1,7 раза — до 8,164 млрд долл. Профицит капитального и финансового счета вырос на 22% - до 8,468 млрд долл., в том числе сальдо прямых инвестиций сократилось на 7% - до 4,330 млрд долл.